GINULAT ng multi-platinum Filipina singer at actress na si Geneva Cruz ang mga internasyonal na delegado sa kanyang makalaglag pangang pagganap sa isang event ng Bureau of Immigration (BI) noong Disyembre 6.

Binirit ni Geneva ang hit na Paraiso, na inawit ng kanyang dating grupo na Smokey Mountain sa welcome dinner ng event ng United Nations Office of Counter Terrorism (UNOCT), na pinangunahan ng BI.

Ang kaganapan, na tinawag na Southeast Asia Regional Informal Working Group (IWG) on Advance Passenger Information (API) at Passenger Name Record (PNR) ay dalawang araw na forum na nagsimula noong Disyembre 6 at dinaluhan ng halos 100 delegado na kumakatawan sa law enforcement, civil aviation at kontra-terorismo mula sa mahigit 10 bansa at miyembrong estado.

Sa kanyang pagtatanghal, nagsuot si Geneva ng isang nakasisilaw na gintong damit, na may ballroom skirt na nagpapakita ng iba’t ibang destinasyon ng turista sa bansa.

Dinala ng gown ni Geneva ang mga international attendee sa mga destinasyon ng Pilipinas tulad ng Bohol, Boracay, Palawan, Vigan at nagtampok pa ng mga native na delicacy ng Pilipinas.

Ang mahigit apat na minutong pagtatanghal ay nagpakita ng husay sa boses ni Geneva, kaya naman napatunganga sa paghanga ang mga delegadong nagmula sa Singapore, Thailand, Australia, Vietnam, at iba pa.

Noong 2022, nakuha ni Geneva ang ranggong sarhento pagkatapos makumpleto ang kanyang pagsasanay sa militar sa ilalim ng Philippine Air Force Reserve Command.

(Mina Navarro)