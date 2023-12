Naglabas si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng administrative order upang pagkalooban ng service recognition incentive (SRI) ang mga empleyado ng gobyerno.

Sa ilalim ng AO 12, ipagkakaloob ang one-time SRI sa uniform rate na hindi lalagpas sa P20,000 para sa mga empleyado ng executive department.

Kuwalipikado sa bonus na ito ang mga civilian personnel sa national government agencies, kabilang na ang nagtatrabaho sa state universities and colleges, government-owned or controlled corporations bilang regular, contractual o casual na empleyado.

Kasama rin sa makikinabang sa SRI ang nasa mili¬tary, police, fire at jail personnel, gayundin sa Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority.

Masuwerte rin ang mga empleyado ng Senado, Kamara de Representantes, Judiciary, Office of the Ombudsman at Constitutional offices dahil kasama sila sa mabibigyan ng P20,000 SRI.

Nakadepende naman sa pinansiyal na kapabilidad ng mga local government unit kung kakayanin nilang magbigay ng SRI sa mga empleyado, kasama na sa mga barangay.

Inaprubahan din ni Marcos ang pagkakaloob ng gratuity pay sa mga indibiduwal na ang kanilang serbisyo ay nasa ilalim ng job orders (JO) at contracts of service (COS). Lahat ng COS at JO na nakapagtrabaho ng hindi bababa sa apat na bu-wan ay mabibigyan ng P5,000 bawat isa, habang ang ibang mas mababa sa apat na buwan ay gagawing prorata basis. (Prince Golez)