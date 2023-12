Andrea, Kyle panay pakilig

Mukhang effective ang pagpapa-trending sa KyDrea love team ng mga faney!

Nababaling na kasi ang atensyon ng mga netizen sa kanilang love team at mukhang nababawasan ang mga isyung idinadawit si Andrea Brillantes sa hiwalayang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, Miles Ocampo at Elijah Canlas.

Kilig-kilig nga kina Kyle Echarri, Andrea ang mga faney kaya naman muking nag-iingay sa X (dating Twitter) ang KyDrea, ha!

Trending ang video kung saan makikita ang dalawa na nakatayo sa pedestrian lane at biglang hinila ni Kyle si Andrea at patakbong tumawid sa kalsada.

Siyempre pa, kilig-kiligan ang KyDrea fans at super share sila ng nasabing video hanggang sa mag-trending ito nitong Martes ng hapon.

Tweet nga ng isang KyDrea fan, “Grabe hila ni Kylito,kulang na lang matanggal braso ni Blythe. Wag kasi magharutan sa daan, yan tuloy napala nyo… charoot lang.. ang saya namin talaga.”

Pero hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga Marites sa social media ang ginawang ito nina Kyle at Blythe.

May mga tumalak sa biglang pagtawid ng dalawa.

Pagtakbo kasi nila ay bigla ring umandar mga sasakyang na nakatigil sa harapan nila. Nakasuot rin ng headset ang dalaga na delikado raw sa mga taong tumatawid

Buti na lang daw inalalayan si Andrea ni Kyle.

Well…

(Ogie Rodriguez)