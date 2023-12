Alden may pa-thanksgiving 

Ang daming blessings na natanggap ni Alden Richards ngayong taong 2023.

Una na nga riyan ang kanyang romantic movie nila ni Julia Montes, ang ‘Five Breakups and a Romance’.

Ito ang unang movie niya bilang isang producer at sulit naman ang pagsabak niya sa pagpo-produce dahil kumita ang movie.

Patunay nga riyan ang pagtagal ng pelikula sa mga sinehan kahit na may mga nakasabay itong mga naglalakihang Hollywood movies.

Inaabangan na rin ang 2013 Metro Manila Film Festival (MMFF) movie nila ni Megastar Sharon Cuneta na ‘Family of Two (A Mother and Son Story)’ na hinuhulaang tatabo ng bongga sa takilya.

Bago pa nga mapanood ang MMFF movie niya ay nakatapos pa siya ng isa pang movie kung saan sumabak siya sa unang pagkakataon bilang direktor.

Nakatakda namang ipalabas next year ang nasabing movie na kapareha niya si Heaven Peralejo at may working title na ‘Out of Order’.

Sumabak din ang Asia’s Multimedia Star sa pagho-host ngayong taon. Hindi na bago sa kanya ang hosting dahil ginagawa naman niya ito sa ‘Party Pilipinas’ at ‘Eat Bulaga’ noon pero this time siya ang main host sa ‘Battle of the Judges’ at gayundin sa Miss Universe Philippines 2023.

Ngayong taon din inanunsyo ang mega seryeng pagbibidahan niya kasama sina Sanya Lopez, Barbie Forteza, at David Licauco, ang ‘Pulang Araw’.

Ito ang biggest show ng GMA Network para sa susunod na taon.

Sa rami ng blessings na natatanggap ni Alden ay hindi ito nakakalimot na magpasalamat sa mga taong tumulong at sumuporta sa kanya kabilang na nga rin diyan ang entertainment press na bibigyan niya ng thanksgiving party.

Kilala talaga si Alden sa pagiging generous, hindi maramot, grateful, at mabait kaya naman umuulan ang blessings sa kanya.

Bonggels!