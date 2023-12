Wesley So pinanis French grandmaster

IPINARAMDAM ni Grandmaster Wesley So ang kanyang lakas at determinasyon matapos itarak ang malinis na apat na panalo sa round 4 ng 2023 Champions Chess Tour Finals na nilaro sa Toronto, Canada, kahapon.

May perfect four points si 29-year-old So matapos kalusin si GM Alireza Firouzja, 1-0, ng France sa event na ipinatutupad ang eight-player single round robin format.

Kasalo ni Cavite-born So sa tuktok si reigning world no. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway matapos nitong pagpagin si GM Hikaru Nakamura, 1-0, ng USA.

Unang giniba ni former Philippine Chess team star player si Nakamura, 1.5-0.5, sa round 1, sunod si GM Denis Lazavik, 1.5-0.5, ng Belarus sa round 2 at sa third round ay pinisak niya si GM Maxime Vachier-Lagrave, 1-0, ng France.

Bitbit ang bandera ng America, magkakarap ni So sa round 5 si Carlsen sa event na may prize fund na $500,000.

“I hope the best Magnus doesn’t show up, but if he does, it’ll be an uphill battle,” pabirong sabi ni So.

Samantala, tiyak na papanoorin ng mga Filipino Chess fans sa website ang bakbakan nina So at Carlsen. (Elech Dawa)