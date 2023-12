‘Watta watta’ ng Tsina sa WPS

Mukhang magiging ugali na ng China na pinagmulan ng COVID-19 na bombahin ng tubig ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippines Sea. Ang tanong ng ilang tropapips natin, gagawin din kaya nila ‘yon sa barko ng ibang malalaking bansa gaya ng US?

Pero bago natin pag-usapan ang pamaskong tubig ng China sa WPS, pag-usapan muna natin ang maagang pamasko na natanggap ng tropa nina Tito, Vic, Joey, matapos silang “manalo” sa labanan sa kung sino ang tunay na may-ari ng titulong “Eat Bulaga.”

Noong nakaraang linggo nga, ibinasura na ng Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPhl) ang trademark registration ng Television and Production Exponents (TAPE) Inc. para sa “Eat Bulaga” at “EB,” na hinahabol ng TVJ.

Kung hindi na magbabago ang takbo ng momentum ika nga ng laban, baka sa pagpasok ng 2024 eh gamitin na ng TVJ sa kanilang show na “E.A.T.” ang titulong “Eat Bulaga,” na ginagamit pa rin na titulo ng show ng TAPE habang nakaapela raw ang desisyon.

Ngunit kung ang mga ayudanatics nating tropapips ang tatanungin, para sa kanila, ang TVJ talaga ang mukha ng “Eat Bulaga” at wala nang iba pa. In short, dapat tanggapin na raw ng TAPE ang masaklap na katotohanan na dapat na nilang ibahin ang pangalan ng programa nila, at huwag nang habulin at makiangkas sa titulong “Eat Bulaga.”

Sabagay, marami namang puwedeng pamagat ng show kung talagang mataba ang utak ng creative team ng TAPE. Kung wala naman silang maisip, aba’y tanungin nila ang Henyo Master na si Joey at baka bigyan sila ng idea.

Usapang bomba na tayo. Dapat sigurong magdala ng shampoo at sabon ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) kapag dadaan na sa mga teritoryo ng Pilipinas na inaagaw ng China sa WPS para asarin ang mga singkit sa ginagawang pambobomba sa kanila ng tubig.

Pero sa totoo lang, delikado ang ginagawang pambobomba ng China ng tubig lalo na kung direct hit at nakatodo ang pressure ng pagbomba nila ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Puwede kasing masira at lumubog ang barko ng Pinas, o kaya tumalsik at mahulog sa dagat ang Pinoy na tatamaan ng tubig.

Maraming mga tropapips natin ang kumukulo ang dugo sa panibagong insidente ng ginawa ng mga Tsekwa sa mga barko ng Pilipinas sa WPS. Bakit daw pinapayagan ng pamahalaan ang ginagawa ng China na itaboy ang PCG at BFAR sa WPS, sa halip na ang mga barko ng China ang itaboy paalis sa mga teritoryo natin.

Sabi naman ng mga tropapips nating nakainom ng gamot kontra high blood, kung pambobomba lang ng tubig ang ginagawa ng China, palampasin na lang. Maigi nga raw iyon at nalilinis ang barko ng Pilipinas. Pero ibang usapan raw kung may “Malabanan” din sa China at iyon ang gagamitin nilang pambomba sa mga barko natin.

Dahil sa ginagawang pambobomba ng China sa mga barko ng Pilipinas, nakikita sa buong mundo kung paano umasta ang mga Tsekwa. Kaya posibleng subukan din ng ibang bansa na dumaan din sa WPS para tingnan ang angas ng China.

Kaya maganda ang ginawa ni dating Pres. Noynoy Aquino nang dalhin niya sa arbitration court ang isyu ng WPS dahil alam ng buong mundo na hindi sa China ang mga inaagaw nilang bahagi sa South China Sea, kasama ang WPS.

Dahil sa naturang pamana ni PNoy sa mundo, malakas ang loob ng ibang malalaking bansa gaya ng US at Europe na dumaan ang mga barko nila sa mga pinag-aagawang teritoryo.

Ang magandang abangan at dapat paghandaan ng popcorn ay kapag dumaan sa WPS ang mga malalaking barko ng US at Europe. Tingnan natin kung uubra ang mga bombero ng China. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”