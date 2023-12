Vilma pinaliguan ng bulaklak ni Ralph

Talbog ang mga millennial o Gen Z sa lambingan nina Vilma Santos, Ralph Recto, ha!

Makatunaw, at super kilig nga ang mga netizen sa kung paano iparamdam ni Ralph ang pagmamahal niya kay Star for All Seasons, ha!

Ang bongga nga na kahit 31 taon na silang nagmamahalan ay hindi pa rin nagbabago ang lambingan nila. Ang sarap namnamin ng simpleng sulat ni Ralph kay Ate Vi, na punong-puno ng pagmamahal.

At siyempre, pinaliguan ng mga bulaklak ni Ralph si Ate Vi, at pinaulanan din ng nakakakilig na mensahe.

Heto nga ang chika ni Ralph kay Ate Vi:

“It was love at first sight when I met you at King Kong disco. The same love today and every day after.

“Happy anniversary Vi. – Forever Yours, Ralph.”

Oh, di ba? Ang sweet nila, ha!

At kahit ang mga bagets, o mga kasing age man nila, super kinilig din.

“Happy anniversary love birds.”

“Happy 31st love birds. Cheers to life and love.”

“More anniversaries to celebrate sa inyong dalawa.”

“Happy anniversary sa Couples for all Seasons.”

“More years ang stay strong.”

Anyway, super busy nga si Ate Vi ngayon dahil kasagsagan na ng promo ng pelikulang ‘When I Met You in Tokyo’ na kasali nga sa Metro Manila Film Festival.

Marami na nga ang excited na mapanood ang movie na ito, dahil dito nga makikita muli ang walang kamatayang karisma, at chemistry ng tandem nila ni Christopher de Leon.

Bongga!