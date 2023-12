UAAP Season 86! UST nangungunasa overall crown

RUMATSADA ng puntos ang 46-time University Athletic Association of the Philippines (UAAP) General Champions na University of Santo Tomas sa pagtatapos ng first semester sa collegiate division upang panghawakan ang tuktok sa naitalang 202 puntos na pinagbidahan ng pitong kampeonato.

Nangunguna ang Espana-based squad sa pagkuha ng mga gintong medalya sa pagbida ng Growling Tigresses basketball team na tinapos ang 17-taong pagkagutom sa korona at una ni coach Haydee Ong sa koponan matapos tapusin ang seven-peat ng National University Lady Bulldogs sa iskor na 71-69 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, habang tinapos rin ng De La Salle University Green Archers ang anim na taong pagkakapaling ng palaso para sa titulo nang talunin ang University of the Philippines Fighting Maroons sa winner-take-alll Game 3 sa 73-69.

Lumista naman ng pambihirang double-title ang UST Beach Volleyball team ng ibulsa ng women’s ang kanilang ikalimang sunod na kampeonato at iuwi ng men’s team ang kanilang four-peat. Tatlong sunod na titulo naman ang iginalaw ng UST men’s chess team para paghariang muli ang mga piyesa, habang nakuha ng Far Eastern University ang women’s title.

Pumalo naman ng ika-apat na titulo ang UST men’s table tennis paddlers para sa karagdagang kampeonato ng athletic department, habang parehong sinipa at minuwestra ang perpektong galaw ng women’s taekwondo at poomsae team upang kumpletuhin ang first semester events na nasa ibabaw ng medal tally.

Mayroon ring runner-up finish ang UST sa men at women’s judo at men’s taekwondo team, habang may dalawang third place finish galing sa women’s swimming at women’s athletics.

Nakabuntot naman sa ikalawang pwesto ang UP na may 172 puntos ng magkampeon ito sa men’s judo at women’s swimming, kasama ang tatlong second place sa men’s basketball, women’s badminton at men’s athletics. Nasa ikatlong pwesto naman ang Ateneo sa 167pts sa tatlong gold mula sa men’s swimming, at men at women’s badminton.

Nasa ikaapat ang La Salle sa 160 points na may tatlong titulo sa men’s basketball, women’s table tennis at women’s athletics.

Nasa panglima ang National University sa 136 points na may dalawang titulo sa men’s taekwondo at men’s athletics, kasunod ang Far Eastern University sa 107 sa isang titulo sa women’s chess at tatapusin ng Adamson sa 52 points at season host University of the East sa 41.

Malayo namang nanguna rin ang UST sa juniors division sa 148 points, kasunod ng Ateneo sa 88, DLS-Zobel (82), UE (67), Adamson (63), FEU-D (38), UPIS (34) at NSNU (33). (Gerard Arce)