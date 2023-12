Sisi Rondina, Choco Mucho naglalaway sa unang finals

Mga laro Martes:

(PhilSports Arena)

Game 3: Do-or-die semifinals

6:00pm — Cignal vs Choco Mucho

DEHINS naging hadlang ang height ni Cherry Ann “Sisi” Rondina, bagkus ay mas lalo pang pinag-igihan ang angking kakayahan upang ilapit ang Choco Mucho Flying Titans sa kauna-unahang finals appearance sa Premier Volleyball League (PVL).

Nakatuon ang atensiyon ni Sisi na mabitbit ang Flying Titans sa unang finals stint pagharap sa do-or-die semis game 3 kontra Cignal HD Spikers sa 6th PVL second All-Filipino Conference ngayong Martes sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Isa sa pinakamaliit na power-spiker ang 27-anyos na tubong Cebu na kasalukuyang bumabanat sa pro-league, subalit may angkin itong taas ng talon at pwersang daig pa ang mas matatangkad nanmga karibal.

Tumapos ang 5-foot-6 high flyer ng game high 23 puntos, mula sa 20 atake, dalawang blocks at isang ace, kasama ang walong excellent receptions upang itabla ang serye sa 25-23, 25-22, 25-22 panalo nitong Sabado ng gabi.

“Aminado akong disadvantage ako sa height, pero ginawa ko lang kung ano’ng ibinigay na trabaho sa akin, na wala akong ginawa kundi, hanggang nasa taas iyung bola ipupuntos ko, dahil ayaw kong mapagod iyung teammates ko. Hanggang kaya kong ipuntos, ipupuntos ko talaga,” saad ni Rondina.

Hindi pa nakakasampa ng finals ang Choco Mucho, limang beses nang tumatapos sa seventh place kabilang ang magkasunod na kumperensiya sa first All-Filipino at Invitational sapol nang pumasok sa liga noong 2019 Open Conference.

“Hindi pa tapos kasi nga iyung game namin is best-of-three, kaya ginawa lang namin iyung best namin going here naka-mind set kami na manalo. Sabi ko nga paulit-ulit na giyera ito, kaya dapat kung pupunta kami ng giyera kailangan na gustuhin naming manalo,” pahayag ng dating Southeast Asian Games medalist at multiple UAAP MVP sa beach at indoor volley.

“Nagtrabaho lang kami at wala kaming ibang ginawa kundi mag-perform ng maganda. Hanggang nasa taas pa iyung bola, hindi pa tapos, wala pang puntos.”

Patuloy na susuporta para sa Choco Mucho si opposite hitter Katrina Mae Tolentino na naging malaking tulong sa mga importanteng bahagi ng laro, gayundin sina spikers Isabel Molde, Caitlin Viray at Regine Arocha, ace playmaker Deanna Wong, middle blockers Maddie Madayag, Cherry Nunag, Bea De Leon, Aduke Ogunsanya at floor defenders Denden Revilla at Thang Ponce.

Nakahanda namang ilatag ng Cignal ang kanilang itinatagong alas upang masukol ang Flying Titans at muling makatuntong sa Finals sa ikalawang pagkakataon.

Kinakailangang mas magtrabaho pa sina reigning MVP Frances “Ces” Molina, Jovelyn Gonzaga, Roselyn Doria, Vanessa Gandler, Ria Meneses, Claudine Troncoso, Jerrili Malabanan, Geneveve Casugod, liberos Angela Nunag at Fatima General at ace playmaker Maria Angelica “Gel” Cayuna. (Gerard Arce)