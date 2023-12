Sakong nadaganan! Kyrie Irving garahe sa injury

SAPOL ng injury sa sakong (heel) si Kyrie Irving kaya naman bahagyang matatagalan bago makabalik sa paglalaro sa Dallas sa nagaganap na 2023-2024 NBA regular season.

Nangyari ang aksidente kay Irving nang nasa sahig ito at nabagsakan ang kanyang hita ng kanyang kakamping si Dwight Powell.

Nasuwertehan pa si Iving dahil ayon sa resulta ng MRI ay nabugbog lang ang sakong nito pero hindi pa malaman kung ilang game ang Mavericks guard na hindi makakalaro.

“There’s no timeline for a return and it’s tough to judge that because we don’t know the details of the injury.” ayon kay Jeff Stotts ng NBA.

May average si Irving na 23 points, 5.2 assists at 3.9 rebounds per game ngayong season sapat para matulungan ang Mavericks na ilista ang 13-8 karta at pumuwesto sa pangatlo sa team standings sa Western Conference.

Katuwang ni Irving sa Dallas ang star player nilang si Luka Doncic, kasama sina Tim Hardaway at Derrick Jones, Jr.

Nasa tuktok ng Western Division ang Minnesota Timberwolves na may 17-4 record habang 14-7 ang tangan ng Oklahoma City Thunder na nasa pangalawang silya.

Samantala, katapat ng Mavericks ngayong araw ang Memphis Grizzlies, kailangan magdoble kayod si Doncic para makuha ang inaasam na panalo. (Elech Dawa)