Robert Bolick balik-PBA, nabingwit ng Road Warriors

BALIK sa PBA si Robert Bolick, pero hindi na sa NorthPort.

Inaprubahan ng PBA Commissioner’s Office Lunes ang three-team, seven-player trade sa pagitan ng Batang Pier, NLEX at San Miguel Beer.

Tatawid ng Road Warriors si Bolick, kasama si Kent Salado mula Batang Pier para kina Ben Adamos, Don Trollano, Kris Rosales at 49th season second-rounder (mula Blackwater).

Ipinasa din agad ng NorthPort si Trollano sa SMB para kina Allyn Bulanadi, Jeepy Faundo at 51st season second round draft pick.

No. 3 pick ng NorthPort si Bolick noong 2018. Umalis si Bolick sa Batang Pier pagkatapos ng nakaraang season pero hawak pa rin ng team ang rights sa kanya.

Naglaro ang gunner sa Fukushima Firebonds sa Japan B.League Division 2 pero bumitaw din noong October.

Sidelined si starting playmaker Kevin Alas ng ACL injury, si Rosales ang naging starting guard ni coach Frankie Lim.

Malaking bagay sina Rosales at Trollano sa opensa ng Road Warriors, 2-5 sa PBA Commissioner’s Cup at nasa 10th place.

“In light of Kevin Alas’s unfortunate injury, we recognize the pressing need to fill the void left by his scoring and leadership,” ani NLEX governor Ronald Dulatre sa isang release.

“Robert Bolick is a remarkable player, and we believe his skills and experience will significantly contribute to the NLEX Road Warriors.”

Sa kabilang banda, nadagdagan ang firepower ng SMB kay Trollano habang injured sina June Mar Fajardo, Terrence Romeo, Simon Enciso at Jeron Teng. Nasa 6th place ang Beermen sa 3-3.

Rumaratsada sa torneo ang Batang Pier na nasa 5th spot sa 5-3, nadagdagan ng bigs kina Adamos, Bulanadi at Faundo. (Vladi Efuarte)