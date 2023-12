Naghain ng resolusyon si Senadora Risa Hontiveros upang mapaimbestigahan sa Senado ang Kingdom of Jesus Christ (KOJC) na pinamumunuan ni Pastor Apollo Quiboloy dahil sa umano’y kinasasangkutang krimen ng lider ng simbahan.

Sa Senate Resolution No. 884, inaatasan ang Senate Committee on Women na siyasatin ang mga reklamo laban sa KOJC at sa kanilang lider tulad ng large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence at child abuse.

Sa naturang resolusyon, inisa-isa ang mga alegasyon laban kay Quiboloy at KOJC tulad ng pagmintena ng “stable of women” na tinatawag na “pastoral” na may mahahahalagang posisyon sa organisasyon na inaatasan na magsagawa ng espesyal na gawain para kay Quiboloy.

Ang pastoral ay hinahati sa dalawa – ang inner circle at inner of the innermost circle, ayon sa impormante. Ang mga “inner of the innermost circle” ay inaatasan umanong gumawa ng “sexual act”.

Ang mga nasa inner circle naman ang gumagawa ng personal task tulad ng paglalaba, pagpapaligo sa kanya, paglilinis ng kuwarto at pagmamasahe kay Quiboloy.

“Some of these pastorals were still minors during their recruitment and during the period they were made to perform sexual services,” sabi sa resolusyon.

Ayon pa kay Hontiveros, inuutusan din umano ni Quiboloy ang mga miyembro ng KOJC, karamihan ay mga bata, na mamalimos sa kalsada at manghingi ng pera sa mga estranghero. Ang mga hindi makaabot sa quota ay pinapalo at pinapahiya umano.

“Considering that the crimes were committed within the territorial jurisdiction of the Philippines and considering that crimes are taking place even at present as Quiboloy remains free to run the operations of KOJC, it is imperative that an investigation be undertaken with dispatch,” sabi ni Hontiveros.

Tinukoy sa resolusyon na si Quiboloy ay kinasuhan ng korte sa California noong 2021 dahil sa umano’y “conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion.” Inisyuhan ng warrant of arrest si Quiboloy noong Nobyembre 10, 2021, ayon sa Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos.

Wala pang pahayag ang kampo ni Quiboloy sa inihaing resolusyon sa Senado. (Dindo Matining)