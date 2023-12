Maglulunsad ng dalawang araw na tigil-pasada ang transport group Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (Piston) upang iprotesta ang Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Ang transport strike ay gagawin sa darating na Huwebes at Biyernes. Lalahok din sa jeepney strike ang mga kaalyado nilang grupo sa Central Luzon at Southern Tagalog.

Sinabi ni Piston national president Mody Floranda na posibleng ma-extend ang kanilang dalawang araw na tigil-pasada depende sa magiging tugon ng gobyerno.

“Magkakaroon ng transport strike ang Piston bago matapos ang 2023 sapagkat naka-deadline hanggang December 31 na lamang ‘yong ating public transport, ‘yong ating mga jeepney,” wika ni Floranda sa isang radio interview.

“Puwedeng humaba ‘yan at magdedepensa ‘yan sa sagot ng gobyerno. Sana ay mapakinggan tayo ng pamahalaan, lalo na si BBM dito sa kahilingan ng mga driver at operator na manatili pa sa kanilang paghahanapbuhay at pagseserbisyo sa a¬ting mamamayan,” dugtong pa niya.

Sa ilalim ng PUVMP guidelines, kailangang bumuo ng kooperatiba o korporasyon ang mga jeepney operator hanggang sa Disyembre 31, 2023. Kung mabibigo sila, mawawalan ng karapatan ang mga jeepney operator na maipasada ang kanilang mga unit.