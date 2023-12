‘Pinoy Strong 100’ bisita sa PSA Forum

SPECIAL guest ang bagong sports reality TV show ‘Pinoy Strong 100’ sa final session ngayong taon ng Philippine Sportswriters Association Forum sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Darating sa 10:30am public sports program ngayong Martes, December 12, sina host, action director at co-producer Mark Mugen Streigl, One of a Kind Asia COO at creative director Allan Majadillas, Christine Majadillas, producer 2Pinoy Strong CEO-One of a Kind Asa, at Roby Alabado, DOT Director for Sports Tourism Roby Alabado.

Layon ng show na pagsama-samahin ang ‘strongest men and women’ ng bansa, kasama sa early qualifiers ang ilang national athletes, ang session ay hatid ng San Miguel Corporation, PSC, Milo, POC at PAGCOR.

Naka-livestream ang Forum sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at delayed na ine-ere sa Radyo Pilipinas 2 na nagse-share din nito sa kanilang official Facebook page. (Vladi Eduarte)