Sa wakas, may itinalaga ng Pinoy para maging ambassador sa Hong Kong Disneyland (HKD).

Siya si Gisele Abejero, ang kauna-unahang Pinoy na itinalagang ambassador sa Hongkong Disneyland mula 2024 hanggang 2025.

Kasama niyang magiging kinatawan sa HKD si Beyan Tse ng Hong Kong.

“I’m so happy and honored, and very proud to be the first Hong Kong Disneyland ambassador from the Philippines. I hope you visit us here in Arendelle,” pagtukoy ni Abejero sa lugar na hango sa popular na “Frozen” movie.

Itinuring ni Abejero ang Hongkong Disneyland bilang ikalawang tahanan dahil kabilang siya sa mga nagtatanghal dito sa loob ng nakalipas na 17 taon.

Sa katunayan ay bahagi siya ng “Festival of the Lion King,” bago niya umpisahan ang bagong trabaho sa susunod na taon.

Nagtanghal na rin siya sa “The Golden Mickeys” at “Mickey and the Wondrous Book,” kung saan ay ipinakita niya ang kanyang talento sa pagsasayaw.

“I grew up with Disney, watching cartoons. I also did auditions for Hong Kong Disneyland in the Philippines,” dagdag niya.

Aniya pa, hindi niya namalayan na 17 taon na pala siyang nagtatrabaho sa Hongkong Disneyland dahil mababait ang lahat ng cast member at nagagawa niya ang kanyang passion sa pagsasayaw.

“It’s like I’m not working here at all. I love what I do. And I’m here in the happiest place on earth,” pagwawakas nito.