Pickup sinuyod 3 motorsiklo: 3 tigok, 2 sugatan

NASAWI ang tatlong katao habang sugatan ang dalawang iba pa matapos na araruhin ng humahagibis na pickup ang tatlong motorsiklo noong Linggo sa Roxas City, Capiz.

Kinilala ng pulisya ang mga nasawing biktima na sina Joshua Doronio, 18-anyos, Justine Villarina, 16-anyos, kapwa driver ng motorsiklo at Cedric Baes, 16-anyos, backrider ni Villarina.

Sugatan naman at patuloy na ginagamot sa Roxas Memorial Provincial Hospital sanhi ng tinamong mga sugat at bali sa katawan sina Joshua Albert Lanado, 19-anyos, drayber at Joshua Burata, 17-anyos, backrider ni Lanado.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng Mitsubishi Strada na si Jerex Diawara, 30-anyos, residente ng Katipunan Village, Barangay Lawaan, Roxas City.

Sa ulat ng Roxas City Police Office, nangyari ang insidente sa kahabaan ng Arnaldo Blvd., Barangay Baybay, Roxas City bandang alas-dos nang madaling-araw.

Nasa unahan umano ang tatlong motorsiklo nang bigla silang suyurin ng sasakyan ng suspek dahilan upang tumilapon ang mga biktima.

Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at katawan ang mga biktima kung saan dalawa sa mga ito ang idineklarang dead on arrival habang ang isa ay namatay habang nilalapatan ng lunas.

Inaalam naman ng pulisya kung nakainom ng alak ang suspek nang maganap ang aksidente.

Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at serious physical injuries ang kinakaharap ng suspek. (Edwin Balasa)