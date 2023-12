Nanindigan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi lalambot ang determinasyon ng Philippine government na maipagtanggol ang soberanya at huridiksyon sa West Philippine Sea (WPS) sa kabila ng pinatinding panggigitgit ng China Coast Guard (CCG) at kanilang maritime militia vessel sa mga barko ng Pilipinas nitong mga nag-daang araw.

Ginawa ni Marcos ang pahayag matapos bombahin ng tubig ng CCG ang BRB Cabra, Unaizah Mae 1 at M/L Kalayaan noong Linggo habang nasa regular rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

Binigyang-diin ng pangulo na ang Ayungin Shoal ay sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas at sinumang umaang-kin dito ay “baseless and absolutely contrary to international law.”

Binanggit din ni Marcos na ang Bajo de Masinloc kung saan binomba ng tubig ng CCG ang tatlong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Sabado, ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.

“No one but the Philippines has a legitimate right or legal basis to operate anywhere in the West Philippine Sea. The illegal presence in our waters and dangerous actions against our citizens is an outright and blatant violation of international law and the rules-based international order,” diin ni Marcos sa kanyang pinost sa X, dating Twitter, noong Linggo nang gabi.

Idinagdag pa niya na madalas ang pag-uusap nila ni National Security Adviser Eduardo Año at Defense Secretary Gilbert Teodoro, at inatasan din niya ang “uniformed services to conduct their missions with the utmost regard for the safety of our personnel, yet proceed with a mission-oriented mindset.”

“To our gallant service members, be assured of our utmost gratitude and fullest support,” diin ng Pangulo. “We remain undeterred.” (Prince Golez)