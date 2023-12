Palaging naka-crop top: Kyle Echarri pinagdududahan

Crop top king of the Philippines ang bagong title ni Kyle Echarri.

Kasi nga, wala siyang takot na suutin ang style na usually ay mga babae lang ang nagsusuot.

At katuwiran nga ni Kyle, “Whatchu mean this the women section?”

Oo nga naman, sa panahon nga raw ngayon, halos lahat ng outfit ay puwedeng i-consider na unisex na! Remember, may mga boylet na nagsusuot na rin ng skirt ngayon, di ba?

Pero, kaloka lang siguro kung magga-gown na ang mga lalaki, I mean, mga tunay na lalaki, o straight talaga.

May paandar na naman nga si Kyle ngayon, na bukod sa super body hugging na ang suot niya, super lantad pa talaga ang tiyan niya, ha! At `yun na nga, labas ang kanyang ‘karug’. Hahahaha!

Ang dami rin namang natutuwa sa ginagawa ni Kyle, na super tapang nga raw sa pagsusuot ng crop top. Sobrang secure nga raw sa pagka-lalaki niya ang binata.

“Hahaha, there’s no such thing anymore na nga with clothes. As long as bagay sa iyo, go lang! Like kay Kyle, bagay na bagay sa kanya, kaya sige lang.”

“Eh kasi, ang ganda naman ng tiyan ni Kyle, kaya bagay lang. Kung mataba `yan, iba resulta niyan.”

Pero siyempre, may mga nagbibiro na rin, na baka nag-iiba na ng landas si Kyle ha!

“Ninenerbiyos na ako sa iyo Kyle. Baka next time, wig naman ang isuot mo. Char!”

“Grabe ka naman, mas sexy ka pa sa mga babae.”

“Ang hot mo, kahit naka-crop top ka.”

“Very papi ang peg.”

“Slay again papi.”

“Grabe Kyle, ang iksi ng damit mo, para kang girl.”

“Bakit naging ganiyan ka na babe?”

“Natatakot na ako, baka sa susunod mag-palda ka na.”

“Kyle, balik ka na sa dati, natatakot na ako.”

Pero siyempre, marami pa rin ang nagsasabi, na kahit ganyan ang style ni Kyle, iba pa rin ang sex appeal sa kanila.

Feeling nga nila, parang nakikiliti ang ‘kiffy’ nila sa ginagawa ni Kyle, ha!

Kaloka! (Dondon Sermino)