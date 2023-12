Pagising-gising? Ito ang mga dapat gawin

Higit 17% ng adult ang hirap matulog batay sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) noong 2020.

Ang isang taong nagigising sa kalagitnaan ng kanyang tulog ay maaaring mahirapan nang bumalik sa tulog.. o kaya naman ay posibleng makaranas ng insomnia sa mga susunod na araw.

Karaniwang nagigising ang tao kapag ito ay stress, may anxiety, nakakaramdam ng sakit, nakarinig ng ingay, o kaya naman ay nainitan o nalamigan.

Kaya naman nagbigay ng tips ang sleep expert mula San Francisco na si Dr. Biquan Luo, CEO ng LumosTech, kung ano ang ilang maaaring gawin para makabalik sa tulog.

“Disruption of the body’s natural sleep-wake cycle. When you wake up in the middle of the night, it’s best to stay in bed at first, try to relax and see if you can fall asleep again.”

Ilan din sa dahilan ng paggising sa gabi ay sleep apnea o restless leg syndrome.

Kapag hindi na nakabalik sa tulog sa loob ng 10-15 minuto, dapat ay bumangon na at magsagawa ng progressive relaxation, at breathing exercises.

“Try going to a quiet and comfortable place at home, like the couch, and engage in a quiet, low-stimulation activity, such as reading a book or doing a calming activity, until you feel sleepy again — then return to bed.”

Iwasan na rin ang pagtingin sa iyong cellphone o orasan.

“Checking the time can increase stress and make it harder to sleep. Additionally, if you check the time on your phone, the contents of the phone may be too stimulating, which further prevents you from relaxing and falling asleep,” paliwanag niya.

“If you’re unsure why you’re waking up during the night, you may look into adjusting your internal clock to see if it helps reduce these interruptions,” payo pa ng naturang sleep expert. (Natalia Antonio)