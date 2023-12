Nina Canlas, James Lim, Willa Galvez ng UE gold sa 2nd Malaysia Fencing Championship

DINOMINA nina University of the East (UE) high school fencer Nina Canlas at James Lim ang kani-kanilang kategorya, habang ang rookie na si Willa Galvez ay nagpasiklab din sa 2nd Malaysia Fencing Federation Minime International Fencing Championship na ginanap nitong Nobyembre 30 hangggang Disyembre 5 sa Tan Sri Hamzah Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalawang ginto ang tinuhog ng Grade 9 student sa UE-Manila na si Canlas sa Under-14 at Under-17 women’s epee individual nang daigin sina Sara Sofea Idongesit ng Malaysia Five Star Fencing Club, 15-11, at si Ching Yang ng Taipei, 15-10, sa finals.

Sinungnkit pa ni Nina, panganay sa tatlong Canlas sibling ni UE head coach at former national team chief mentor Rolando “Amat” Canlas, Jr., ang pangatlong gold nang makipagsanib-puwersa kina UE rookie Juliana Jimenez, Justa Sandoval at Zoey Velasco ng Canlas Fencing, 45-41, kontra Malaysia Bekking Fencing sa U-17 team women’s epee.

Sa panig ni Lim, dumaan muna ito sa butas ng karayom bago nakuha ang 15-13 win kontra Saif Nordin ng Malaysia Touche Fencing Club sa U-14 men’s foil finals.

Target ngayon ng 10th grader sa UE na si Lim madepensahan ang kanyang gold medal sa juniors category sa nalalapit na UAAP Season 86 Fencing Championship sa Marso 2024.

“It’s a good campaign for the UE fencers. Their participation here in KL is part of training as preparation continues for the fencers in time for the UAAP,” wika ni Canlas, na nakakuha rin ng solidong performance kay Galvez, maging sa UE sabre team nina Nicol Canlas at Shy Catantan, at Mika Ragot sa epee.

Sapol naman ni Galvez, suportado ng Converge, Nickel Asia Corporation, NLEX, JeorgiaMed, Inc., San Miguel Corporation, Rain or Shine at ng Pocari Sweat Philippines, ang ginto sa U-14 women’s foil nang talunin si Lam Xin Ying ng Singapore Absolute Fencing, 15-9.

Pinakamaring nahakot na medalya ang Grade 7 student sa UE at 12-anyos na si Galvez sa six-day meet, bahagi siya ng

U-12 team kasama sina Yuna Canlas, Hagia del Castillo at Lily Juico nang magwagi kontra Absolute Fencing ng Singapore.

Gold din si Galvez, kasama sina Canlas at del Castillo, at nakipagtambalan kay Riese Santiago para sa gold ng U-17 laban sa Persatuan Lawan squad ng Malaysia.

Nakakuha rin ang mula Tondo (Brgy. 188) na si Galvez ng dalawang silver medal nang mag-second sa women’s individual epee sa likod ni Idongesit sa U-12 division, at runner up sa U-12 sabre team event kasama sina Nicol Canlas, Shy Catantan at Wynter Ang.

Meron pang dalawang bronze si Galvez mula sa U-12 individual foil at U-12 mixed team epee.

Ang iba pang top Filipino performers sa torneo ay sina Yuri Canlas (U-8 women’s foil), Elijah Timbol (U-10 men’s foil), Yuna Canlas (U-12 women’s foil), Lucas Palafox (U-12 men’s foil), Gael Villaluna (U-12 men’s epee) at Oscar del Castillo (U-14 men’s epee) lahat mula CF at si Leevi Chan ng Republic Fencing (U-8 men’s foil).

Nagtulungan ang magpinsan na sina Matteo Canlas at Yuri Canlas kasama si Flame Go sa gold ng mixed epee U-10 category, samantalang si Villaluna ay pumares kina Thade Go, Lance Dy at Jonathan Pascual para sa ginto ng U-12 men’s team epee. (Lito Oredo)