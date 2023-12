Mga rason kung bakit mabaho, makati, maga ang vagina

Sa mga kababaihan, ang ari ang isa sa mahalagang parte ng katawan na dapat pangalagaan.

Marami kasing sakit na maaaring maging problema sa kaselanan ng isang babae na dapat ay maagapan.

Isa na rito ang vaginal discharge.

Normal lamang ang pagkakaroon ng vaginal discharge, sa katunayan ay palatandaan ito na healthy ang iyong pagkababae.

Ngunit ang pagbabago rito tulad ng pagkakaroon ng masamang amoy o ibang kulay ay dapat nang ipatingin.

Kung ito ay amoy malansa o bulok na isda, maaring ikaw ay mayroong yeast infection.

Mahalaga ring kumonsulta sa doktor kung nakakaranas ng matinding pangangati na posibleng dulot din ng yeast infections, bacterial vaginosis at lichen sclerosus.

Ang yeast infection ay dulot ng overgrowth ng fungus na tinatawag na candida.

“It’s almost a slam-dunk diagnosis if you’re having itching and that discharge, and you can treat it at home,” ayon kay Dr. Andrea Braden, isang ob-gyn sa Atlanta.

Ang bacterial vaginosis (BV) naman ay sanhi ng overgrowth ng mga bakterya tulad ng gardnerella vaginalis.

Ito ang pinaka common na vaginal infection sa 30% ng mga babae na nasa edad 15 hanggang 44, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

“Women are told they should use all these vulvar washes and other products, and it’s really poison to the vulva,” ayon naman kay Dr. Lauren Streicher, professor ng obstetrics at gynecology sa Northwestern University.

Sa oras naman ng labing labing, dapat hindi masakit!

Ang labis na pananakit ng ari o vaginal penetration pain kapag nakikipagtalik ay nangangahulugan din ng isang masamang kondisyon.

“Frequent or moderate to severe pain usually indicates that something isn’t right and is a strong indication that it should be addressed with a health care provider,” pahayag ng women’s health expert na si Dr. Jennifer Wider sa isang panayam.

Ang mga nakakaranas ng sakit na ito ay maaaring may vaginismus.

“This occurs when the muscles around the opening to the vagina tighten up like “a clenched jaw due to actual or anticipated pain,” ayon kay ob-gyn Dr. Kimberly Langdon.

Kung labis naman ang dryness, o mayroong pamamaga sa vaginal walls, ito ay maaaring senyales ng vaginal atrophy.

Isa ring posibleng maging sakit ng iyong ari ay ang trichomoniasis, ito ay common sexually transmitted infection na dulot ng mga parasite.

“Trich is often passed during vaginal sex. It’s also spread by vulva-to-vulva contact, sharing sex toys, and touching your own or your partner’s genitals if you have infected fluids on your hand.”

Maaari ring magkaroon ng bartholin’s cysts o isang fluid-filled lump malapit sa vaginal opening.

Ano man ang maging kalagayan ay mabuting kumonsulta na sa doktor para maagapan at mapanatiling malusog ang pangangatawan. (Natalia Antonio)