Inihain sa Kamara ang panukalang layong gawing mandatory ang Government Service Insurance System (GSIS) cover-age para sa mga barangay official.

Sa House Bill 9638 o ang “Mandatory GSIS Coverage for Barangay Officials Act” na inihain ni OFW Party-list Rep. Marissa Del Mar Magsino, nais nitong makatanggap rin ang mga barangay official ng kahalintulad na benepisyong tinatamasa ng ibang empleyado ng gobyerno.

Giit ng lady solon, sa kabila ng mahalagang papel ng ginagampanan ng mga barangay official sa komunidad ay hindi na-man ito pormal na kinikilala bilang government employee kaya walang natitikman na mga benepisyo.

“Thus, I hope this bill will gain the support of our lawmakers and will become a law,” ayon kay Magsino.

Sa ilalim ng panukala, nakasaad ang compulsory membership ng barangay officials sa GSIS sa ilalim ng Section 3 of Presidential Decree No. 1146, na inaamiyendahan ng Republic Act No. 8291 na may titulong “Government Service Insurance Act of 1997”. (Eralyn Prado)