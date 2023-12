Mark Magsayo ipinagdarasal na-knockout na Mexican boxer

Humiling ng taimtim na panalangin si dating World Boxing Council (WBC) featherweight champion Mark “Magnifico” Magsayo matapos iparanas ang bagsik ng kamao kay Mexican boxer Isaac “Canelito” Avelar na hindi naging maganda ang kinalabasan ng laban matapos buhatin sa tulong ng stretcher.

Naging impresibo ang pagbabalik ni Magsayo sa bagong dibisyon nang hindi na patayuin pa ang Mexican boxer na naging karelyebo lamang sa laban matapos na umatras ang orihinal na katapat na si dating interim junior-lightweight champion Eduardo Ramirez.

“I am praying for the safety of my opponent Isaac Avelar. In the end, we are boxers and outside the ring we are brothers,” saad ni Magsayo sa kanyang Instagram Story. “We are fighting for our families and our countries. I hope Isaac is okay.”

Bumitaw ng solidong kaliwang hook sa panga si Magsayo upang kumalabog ang buong katawan halos palabas ng boxing ring na nagresulta para buhatin ng stretcher palabas, kung saan kinailangang lagyan ng neck brace si Avelar.

Nagtapos ang laban sa 1:13 ng third round nang tuluyang ipatigil ni referee Ivan Guillermo ang laban upang ihandog sa 28-anyos mula Tagbilaran City, Bohol ang kanyang 25th na panalo mula sa 17 knockouts kasama ang dalawang pagkatalo.

Sa kanyang social media post ay nag-alay si Magsayo ng kanyang panalangin sa kaligtasan ng 26-anyos na tubong Aguascalientes, Mexico matapos ang laban.

Nagpaabot rin ng iba’t ibang panalangin at dasal sa social media para kay Avelar ang mga fans at tagasubaybay ng boxing.

Ito ang unang pagkakataon na sumabak sa super featherweight division ang 5-foot-6 boxer na ngayo’y naninirahan sa Valencia, California matapos makuha ang 126-pound title kay Gary Allen Russell, Jr. sa pamamagitan ng majority decision noong Enero 22, 2022, hanggang sa mawala ang titulo kay Vargas.

Patuloy na nasa ilalim ng MP Promotions at TGB Promotions ng nag-iisang eight-division world titlist Manny “Pacman” Pacquiao at ni President Sean Gibbons si Magsayo, habang ginagabayan ito sa ensayo ni coach Marvin Somodio. (Gerard Arce)