Lumambot puso: Pokwang pinayagan si Lee na makasama si Malia

Ang daming masaya na lumambot ang puso ni Pokwang kay Lee O’Brian, ha!

Pinayagan nga kasi ni Pokwang si Malia na makasama ang tatay na si Lee.

“Para kay Malia na lang!” sabi ni Pokwang sa interview sa kanya ni Ogie Diaz, kasama si Eugene Domingo.

“Nakita ko kasi `yung mata ng bata, ‘yung longing niya na makasama ang ama niya na ayaw magpaka… Ay hindi, hind!” dugtong na chika ni Pokwang.

“Binigay ko na nga ang gusto ng bata. Sabi ko, okey, okey, sige, sige, be happy!” sabi pa rin ni Pokwang.

Paano nagsimula ang pag-uusap nila ni Lee?

“Nag-message kasi sa akin ang ama, na sabi niya, ‘Puwede ko ba siyang mahiram, manonood kami ng Aladdin?’ Sabi ko, sige…

“Pero ang tagal, nag-isip muna ako. Kinabukasan ko pa inano (sinabi) sa bata. Sabi ko kay Malia, ‘Gusto mo bang manood ng Aladdin?’ Sabi niya, ‘Yes.’

“Sabi ko, remember last year, you watched Disney Princess with Dada? Sabi niya, ‘Yes, I have so much fun!’ Tiningnan ko ang mata ng bata, parang may ano siya…

“Sabi ko, what if kung sama ka ulit kay Dada? ‘Yung mata niya, bumilog. ‘Really? I can’t wait!’ Sabi niya.

“Tapos tumakbo agad siya sa room at kinuha ang maleta niya. Sabi ko, no, no, no, sa ano pa. Akala niya, agad-agad. Ni-ready niya agad ang dadalhin niya,” kuwento ni Pokwang.

Para kay Eugene, good job nga si Pokwang sa desisyon niyang `yon, na maalala nga raw ni Malia `yon pagdating ng araw na mapagbigay ang nanay niya.

Pero siyempre, buwisit pa rin si Pokwang sa mga basher, na kung ano-ano pa rin kasi ang banat sa kanya.

“May mga sumisingit pa rin, na kesyo buti naman, ganiyan na ang bitter na `yan. Naku, may gawin kang maganda, may sinasabi kayo, may gawin ang pangit, may sinasabi kayo. Naku, sila na ang may problema. Toxic kayo!” chika pa ni Pokwang.

May nararamdaman pa ba si Pokwang kay Lee?

“Ang gusto ko lang talaga ngayon ay mag-sorry naman siya. Pero okey na `yon, okey na kami, basta magpaka-tatay lang siya sa bata. Sustentuhan din niya. Ano, ako lahat? Ang mahal-mahal ng tuition fee!” sabi ni Pokwang.

Well, kaya pala iba na rin ang mga halakhak ni Pokwang ngayon, na masaya na ulit na nabunutan na rin ng tinik kahit papaano. Mahirap din kasi `yung may bara sa lalamunan, di ba?

At least ngayon, ang hiling lang niya ay magpaka-tatay si Lee kay Malia, at okey na `yon.

Anyway, ang daming naaliw, at suwerte na rin, ang mga costumer sa mga sing-along bar tulad ng Music Box at Clowns Republik, dahil biglang-bigla ay sumusulpot sina Pokwang at Eugene sa harap nila.

Grabe nga ang promo ng dalawang Comedy Queens para sa Metro Manila Film Festival entry movie nila na ‘Becky & Badette’ na sabi nga, sobrang makaka-relate ang lahat. (Dondon Sermino)