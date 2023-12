Mababawasan ng P159 ang bill ng Manila Electric Company ngayong Disyembre para sa mga tahanang ang konsumo ay 200 kilowatt hours.

Ayon sa Meralco, bumaba kasi ng 79.61 sentimos per kWh ang singilin sa kuryente sa P11.2584 per kWh mula sa P12.0546 per kWh nung Nobyembre.

Dagdag ng Meralco, bawing-bawi na rito ang tinaas sa kuryente noong Nobyembre at Oktubre.

Bumaba ang generation charge ngayong Disyembre ng 66.06 sentimos per kWh sa P6.5332 per kWh mula sa P7.1938 per kWh noong Nobyembre dahil bumaba ang singil ng mga independent power producer at sa Wholesale Electricity Spot Market. Bumaba ang singil sa WESM ng P2.7642 per kWh dahil nabawasan ang mga plantang tumirik at bumaba din ang demand.

Bumaba rin ang singil ng mga IPPs ng 47.31 sentimos per kWh dahil nagmura ang panggatong ng mga planta ng First Gas at bumaba rin ang presyo ng coal sa world market. Nakatulong din ang paglakas ng piso laban sa dolyar dahil 97% ng singilin ng mga IPPs ay dollar denominated. Bahagyang nagmahal naman ng 8.05 sentimos per kWh ang kuryenteng mula sa power supply agreements dahil kumonti ang kanilang dispatch. Nasa 20% ng kuryente ng Meralco ay galing sa WESM, 32% sa IPPs at 48% naman mula sa PSA. (Eileen Mencias)