Kaso ng influenza-like sa NegOcc sumirit ng 259%

PINAG-IINGAT ng mga health official ang publiko ngayong panahon ng Kapaskuhan matapos sumirit sa 258.93 percent ang kaso ng influenza-like illness sa Negros Occidental ngayong taon.

Sinabi ni provincial health officer Dr. Ma. Girlie Pinongan na umabot sa 2,211 influenza-like na kaso ang naitala 31 bayan at mga siyudad sa Negros Occidental mula Enero 1 hanggang Disyembre 2 ngayong taon kumpara sa naitalang 616 kaso sa parehong panahon noong 2022.

Naitala ang pinakamataas na kaso sa bayan ng Isabela na mayroong 1,680, sumunod ang San Carlos City, 129; Murcia, 80; Bago City, 57; Talisay City, 50; Hinigaran, 20; Cadiz City, 19; at Don Salvador Benedicto, Silay City at Victorias City na kapwa may tig-16 na kaso.

Nilinaw naman ni Pinongan na hindi malubha ang mga kaso at epekto lang ng pagpapalit ng klima.

“Still, the public should avoid close contact with persons manifestinginfluenza-like symptoms,” diin ng opisyal.

Hinimok din niya ang mga mamamayan na gumamit ng face mask sa mga sarado at matataong lugar bilang pag-iingat.

Ilan sa mga sintomas ng influenza-like illness ay lagnat, fatigue, ubo, pananakit ng lalamunan at kalamnan.

Samantala, pinayuhan ni Pinongan ang publiko na huwag iinom ng mga gamot, partikular ng mga antibiotic, nang walang konsultasyon sa manggagamot.