Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang paglobo ng budget ng Kamara de Representantes sa 2024.

Napuna ni Pimentel na “nabuntis” ang panukalang budget ng Kamara matapos na dumaan ito sa bicameral conference committee.

“Pagkatapos po ng bicam, ang laki ng increase ng budget ng House of Representatives. Another increase of P12.5 billion. Ganito rin last year ang nangyari. So sig-uro, we have to improve our budgeting system,” ani Pimentel.

“If this is the actual need of the House (P28.6 billion), sana from the very start, sa GAB pa lang, na-reflect na po ‘yon. So that when we discuss the budget amounts, ‘yon na ‘yong amounts na nasa isip natin,” dagdag pa niya.

Paliwanag naman ni Senador Sonny Angara, chair ng Senate Committee on Finace, may pondo ng 29 kongresista na hindi naisama sa budget proposal ng House of Representatives.

Inusisa rin ni Pimentel ang lumobong unprogrammed fund sa General Appropriations Bill.

Sa kabila ng pagtutol ni Pimentel, niratipikahan ng Senado nitong Lunes ang P5.768 trilyong panukalang budget sa taong 2024. (Dindo Matining)