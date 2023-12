Justin Quiban, 2 pang Pinoy sasabak sa Saudi Open

GIGIYAHAN ni Justin Raphael Quiban ang tatlong pambato ng ‘Pinas sa $1M (P55.6M) Saudi Open presented by Public Investmend Fund sa December 14-17 sa Riyadh Golf Club sa Saudi Arabia, beterano ng 2014 Incheon Asian Games at 2013 Naypyitaw SEA Games, makakasama niya sa 120-player, 72-hole, 4-day golfest sina Angelo Que at Lloyd Jeferson Go.

Pare-parehong kumakampanya rin ang tatlo sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.)-Philippine Golf Tour, ang torneo ang nagsisilbing pang-25 at panapos na yugto ng 28th Asian Tour 2023 kung saan nasa segunda sa Order of Meritr si 2016 Rio De Janeiro Olympian Miguel Luis Tabuena na ‘di sasabak dito.

Nasa No. 90 sa OOM si Quiban, 113th si Que at 126th si Go.

Tanging si Juvic Pagunsan pa lang ang Pinoy na naghari sa OOM noong 2011.

Si Naraajie Ramadhanputra ng Thailand ang namayagpagi sa 2022 Saudi Open. ‘Di rin siya lalahok sa taong ito. (Ramil Cruz)