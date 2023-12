JM, Sue magkakaroon ng mga intimate scene?

Nilunsad na ni Fifth Solomon ang kanyang production company, ang Passion5 Studios.

Bago pa siya maging housemate sa ‘Pinoy Big Brother All In’ noong 2013 ay pangarap na niya ang maging director at producer kaya naman kumuha siya ng kursong film at sinali niya pa ang kanyang student film na ‘Manibela’ sa indie section ng 2012 Metro Manila Film Festival kung saan ito nanalo ng ilang awards gaya ng gender sensitivity award.

“I really want to try producing. Pangarap ko magkaroon ng sariling film production company. I wanna do business din talaga na I am very passionate about which is filmmaking,” kuwento ni Fifth.

“Marami ako nilapitan na investors, producers. Nag-pitch ako ng mga film concepts ko and my knowledge about producing. Madaming times na nabigo ako. Maraming nag-no. Hanggang sa sumuko na ako. Then nabanggit ko lang siya sa business partners ko sa aking mga bars. Then naging interesado sila. We had a meeting and nagtiwala sila sa akin. Now we are six sa Passion5 Studios film production company namin,” dagdag pa niya.

Nais daw nila na gumawa ng quality films na hindi lamang magbibigay ng aliw, pero madarama rin at magbibigay ng mensahe sa mga manunuod.

Pero hindi gaya ng ibang film production companies na mas bet ipalabas ang kanilang mga pelikula sa sinehan, ang Passion5 Studios ay po-focus sa pagpapalabas ng kanilang mga pelikula sa mga streaming platform.

Plano rin daw nila na gumawa ng three movies per year na may temang romance, comedy, at drama at ang una nga rito ay ang pelikulang ‘Lasting Moments’ na tungkol sa career, traumas, and love.

“The first movie that Passion5 studios will be producing is ‘Lasting Moments.’ I wrote it and will be directing it also. It’s a romance drama movie about sa couple na susubukin ng tadhana ang relasyon,” sey ni Fifth.

Ang movie ay pagbibidahan nina Sue Ramirez at JM de Guzman na first time magtatambal sa isang proyekto.

Dream come true nga para kay Fifth ang maka-work ang dalawa dahil nagagalingan siya sa mga ito.

“Once pa lang kami nag-meet nina Sue and JM. First time nung Saturday for our look test and script reading. Super happy ako na tinanggap nila ’yung project. Matagal ko na sila gusto maka-work kasi super nagagalingan ako sa kanila bilang aktor.”

Maliban sa pagiging mga mahuhusay na actor, pinuri rin niya ang pagiging humble at professional nina Sue at JM.

“Nung script reading pa lang sobrang happy na ako at ang mga business partners ko sa pagbato nila ng mga linya. Nakakakilabot sila sa galing. Sobrang humble pa nila both and very professional.”

Hindi nga pala binuking ni Direk Fifth kung magkakaroon ba ng intimate scenes sina Sue, JM sa kanyang pelikula.

‘Yun na! (Byx Almacen)