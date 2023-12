Nagkakahalaga ng P1 milyon kada buwan ang kinikita ng batikang brodkaster na si Jay Sonza sa pagiging consultant ng Sonshine Media Network International (SMNI).

Sa pagdinig nitong Lunes ng House Committee on Legislative Franchises, sinabi ni Sonza na nagsimula ito sa SMNI noong Marso 20.

Tinanong ni Quezon Rep. David Suarez si Sonza kung ano ang monetary benefit na natatanggap nito mula sa SMNI.

“The record would speak for itself, Mr. Chairman. We will subject the record,” sabi ni Sonza.

Upang hindi na magtagal, tinanong ng chairperson ng komite na si Parañaque City Rep. Gus Tambunting kung bakit hindi na lang nito sabihin.

Sagot ni Sonza, “It’s a sizable amount Mr. Chairman… a million… a million per month.”

Samantala, ikinanta na umano ng SMNI anchor na si Jeffrey Celiz ang source ng kanyang maling impormasyon na gumastos si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng P1.8 bilyon sa mga biyahe nito.

Pinuntahan ni House Committee on Legislative Franchises chairperson at Parañaque City Rep. Gus Tambunting sina Celiz at co-host nitong si Dr. Lor-raine Badoy nitong Lunes sa detention center ng Kamara de Representantes.

“Yes, a name was given. There is a source,” sabi ni Tambunting sa panayam matapos ang kanyang pagbisita. “We have to discuss this of course with the Committee, and the Speaker and the Senate president.”

Na-cite in contempt si Celiz sa pagdinig ng komite noong Disyembre 5 matapos na tumanggi na sabihin kung sino ang source ng kanyang sinabi na gumastos si Romualdez ng P1.8 bilyon sa mga biyahe nito. (Billy Begas/Eralyn Prado)