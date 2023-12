Fierre Afan bumalibag ng ginto sa SEA Wrestling Championships

MULING bumalibag ng gintong medalya si World Grappling champion Fierre Afan upang pangunahan ang kampanya ng Philippine National Wrestling Team na nag-uwi ng kabuuang 26 medalya sa katatapos lang na Southeast Asia Wrestling Championships nitong nagdaang Disyembre 5-9 sa Phnom Penh, Cambodia.

Napagwagian ng kakatanghal pa lang na 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) judo championships Rookie of the Year mula sa University of the Philippines ang nag-iisang ginto ng ‘Pinas sa men’s under-20 freestyle, habang nagbulsa rin ito ng silver at bronze sa U20 under-77kgs Greco Roman at seniors under-77kgs Greco Roman, ayon sa pagkakasunod.

Tumapos naman ng silver medals ang ibang national wrestlers na sina Miriam Balisme sa U17 57kgs, dalawang silver medals ni Paul Sondrei Capinig sa U17 48kg freestyle at U17 48kgs Greco Roman; Aliah Rose I. Gavalez sa U20 53kgs; Mark Ervin Oliveros na nagbulsa ng tig-isang pilak sa U20 61kgs freestyle at U60 Greco Roman; Neonards Cervantes sa U20 82kgs sa freestyle; Greg Vincent Ramores na silver sa U2086kgs freestyle at dalawang bronze sa U20 Greco Romans 87kgs, seniors 87kgs Greco Roman at isa pang pilak kay Charmel Gem Angana sa U17 46kgs.

Wagi rin ang mga anak ni Wrestling Association of the Philippines, Inc. (WAPi) President Alvin Aguilar na sina Lucas sa U17 65kgs Greco Roman at isang tanso sa U17 freestyle, at si Lucho na nagdala ng dalawang tanso sa U17 60kgs sa freestyle at Greco Roman.

Kumana rin ng silver medal si multiple-Southeast Asian Games medalist Jiah Pingot sa seniors 50kgs division, habang may dalawang silver si Cambodia SEA Games third placer Cathlyn Vergara sa U20 at seniors 57kgs, samantalang may silver medal rin si Rhea Cervantes sa seniors 55kgs.

Nag-ambag rin ng tansong medalya sina Phnom Penh runner-up Jeanmae Lobo sa seniors U76kgs, gayundin sina Nashica Tumasis sa U17 43kgs; Joelle Darlene Ting sa dalawang bronze sa U20 at deniors 62kgs at Joefer Callado sa seniors 70kgs Freestyle. (Gerard Arce)