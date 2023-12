Eugene, Pokwang walang plastikan, inggitan

Maganda naman pala ang first impression nina Eugene Domingo at Pokwang sa isa’t isa.

“Contestant pa lang ako ng ‘Clown in a Million’, talagang pinanonood ko na siya,” kuwento ni Pokwang.

“One day nag-workshop kami sa kanya. Hindi ako makapaniwala na kausap ko si Lorelie (Uge), kaharap ko siya,” dagdag pa niya.

“Hindi nabago ang ano ko sa kanya kasi nakita ko kung paano niya pinaghirapan ang pagiging Uge niya ngayon,” sey pa ni Pokwang.

Kuwento naman ni Uge, “Ako naman ang impression ko kay Pokie (palayaw ni Pokwang), she really stands out, talagang hindi imposibleng hindi mo siya pipitasin, ’yan bunot na bunot ’yan, kunin ’yan!”

“So, pinagsumikapan din niya kung saan siya naroroon. Si Pokwang talaga sobrang fighter. Hindi siya papayag na wala siyang ikikilos. Hinding-hindi na siya papayag na mabalik sa putik.”

“Lalo na mga anak niya, ayaw niya mangyari sa mga anak niya kaya nagsumikap siya ng husto, ganun siya. So nakikitaan ko talaga siya na hindi ito mapapagod kahit kailan.”

Ilang taon din daw na wala silang communication mula nang lumipat sa GMA-7 si Uge. Nag-reconnect lang daw sila nang maging Kapuso na rin si Pokwang at mas lumalalim pa nga raw ang friendship nila.

Dagdag pa nila, sinusuportahan nila ang isa’t-isa at wala sa kanila ang inggitan, plastikan pero gaya sa upcoming movie nila na ‘Becky and Badette’ kung saan pinag-agawan nila ang isang lalaki na ginagampanan ni Romnick Sarmenta ay mayroon din daw silang pinag-agawan na lalaki in real life.

Nasa airport daw sila noon nang makita nila ang billboard ni George Clooney.

“Nagkatinginan kami kasi guwapong-guwapo kami kay George Clooney,”kuwento ni Uge.

Pinagpatuloy ni Pokwang qng kuwento, “Sis, kapag naging jowa ko ‘yang si George Clooney, ’di ko titigilan ‘yan, gagawin ko siyang pacifier.”

Samantala, masaya sila na napasama sa 2023 Metro Manila Film Festival (MMFF) ang ‘Becky and Badette’ na dinirek ng award-winning director na si Direk Jun Lana. Mapapanood na sa mga sinehan ang pelikula nina Uge, Pokwang simula December 25.

Bonggels!