Magagamit umano ng gobyerno ang mga natututunan mula sa COVID-19 pandemic para matiyak na hindi mauuwi sa isa na namang public health crisis ang “walking pneumonia” at iba pang respiratory illnesses, ayon kay Senador Nancy Binay.

Sabi pa ng senador, “eye-opener” para sa lahat lalo na sa public health sector ang COVID-19 pandemic.

“Sana gamitin natin ang mga lesson na napulot natin dito para ma-manage nang mabuti ang mga nakahahawang sakit at hindi na naman maging public health emergency,” giit ni Binay.

Nauna nang inihayag ng Department of Health (DOH) na may apat na kaso ng Mycoplasma pneumoniae, o mas kilala sa tawag na “walking pneumonia,” mula Enero hanggang Nobyembre ng taong ito.

Paglilinaw pa ng DOH, ang apat na kaso ay hindi bago at natukoy mula sa mga tinamaan ng influenza-like illness (ILI).

“Only 0.08% of the ILI cases from January to November 25 were due to M. pneumoniae. More than half of the confirmed ILI cases were due to other well-known and commonly detected pathogens,” ayon sa DOH. (Dindo Matining)