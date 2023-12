Direk Cathy walang kinakampihan sa KathNiel

Maraming naka-work na love team si Direk Cathy Garcia-Sampana at mayroon na rin daw love team na naging pasaway sa kanya.

“Meron pero hindi nila kinaya,” sey ni Direk Cathy.

“Lahat naman ng nag-a-attitude kinakausap lang ’yan and more often than not it’s all that needed. ’Yung ’pag nagkaintindihan na kayo ’cause sometimes miscommunication lang. Wala naman talagang, I think, salbaheng artista, wala.

“If you become friends then you will understand better, then you will work together better,” dagdag pa niya.

Para sa kanya ayaw niyang nagiging mag-jowa ang isang love team dahil daw nakakaapekto sa trabaho.

“If I have a choice, ayoko kasi nakiki-get in the way siya.

“So ideally, hindi. But KathNiel medyo naiba sila kasi all professional naman ’yung dalawang batang iyon at saka mga magagaling umarte at nakikinig pa. Despite na sila, nakakakuha ka pa rin ng mga tamang performance sa mga eksenang kailangan,” paliwanag ni Direk Cathy.

Isa nga ang tambalang KathNiel sa mga naidirek niya sa ilang teleserye at pelikula.

Kaya sa naganap na presscon at special screening ng first micro film niya na ‘Toss Coin’ ay in-ask siya ng entertainment media kung ano ang masasabi niya sa hiwalayan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla?

“I think, walang hinding malulungkot but I love them both. Ako ’yun lang, tinext ko sa kanila, I texted both of them and I said, ‘I love you’,” sey niya.

“Ganu’n naman ang relationship, I mean I do love stories. So I know may mga ganyang moments.

“We can only hope for the best. Basta ako, mahal ko si Kathryn. Mahal ko si Daniel,” dagdag niya pa.

Okey pa rin daw sa kanya na siya ang mag-direk ng reunion movie ng dalawa kung sakaling magkakaroon pa nga ng chance.

Samantala, ang KDLex ang bagong love team na na-direk ni Direk Cathy.

Ayon sa kanya nag-enjoy siyang ka-work sina KD Estrada at Alexa Ilacad sa ‘Toss Coin’ na mapapanood sa international cable channel na tvN Asia sa December 19.

Bonggels! (Byx Almacen)