HIHIGPITAN ng Australia ang aaprubahang visa sa mga international student at manggagawa para mabawasan ang pagdagsa ng mga migrante sa kanilang bansa sa loob ng susunod na dalawang taon.

Sa ilalim ng bagong patakaran, kailangang makakuha ng mataas ng rating sa English test ang mga nag-apply na international student bago sila makapag-aral sa Australia.

Mas mahirap na patakaran din umano ang haharapin ng mga estudyante sa ikalawa nilang visa application para magtagal sila ng pa­nanatili sa Australia.

Bahagi umano ito ng pagreporma ng pamahalaan sa maluwag nilang migration system na nagiging dahilan ng pagdagsa ng mga taga-ibang bansa sa Australia.

“Our strategy will bring migration numbers back to normal,” ayon kay Home Affairs Minister Clare O’Neil.

“But it’s not just about numbers. It’s not just about this moment and the experience of migration our country is having at this time. This is about Australia’s future,” dagdag nito.

Nagsimulang maghigpit ang pamahalaan ng Australia dahil sa inaasahan nilang paglobo ng mga migrante sa kanilang bansa ng hanggang 510,000 ngayong 2022-2023.

“The increase in net overseas migration in 2022-23 was mostly driven by international students,” ani O’Neal.