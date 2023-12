Ang yaman talaga! Kathryn flinex resort business

Puro good vibes ang sunod-sunod na post ni Kathryn Bernardo sa kanyang Instagram na mayroon nang 20.1 Million followers and still growing.

Bukod kasi sa bagong endorsements, new house at Anak TV Awards Makabata Hall of Fame niya ay flinex rin ni Kath ang award na napanalunan ng kanyang resort sa El Nido, Palawan.

Proud si Kath sa parangal na nakamit ng kanilang Isla Amara Boutique Resort. Tinanghal na first-ever Tourism Excellence Award ng taon ang nasabing resort ng El Nido Municipal Tourism Office.

One year pa lang na operational ang boutique resort na ito pero bongga na ng mga achievements nila, ha!

Kasosyo ng dating girlfriend ni Daniel Padilla sa 42-room boutique resort na ito sa Palawan si Piolo Pascual at iba pang non-showbiz friends.

Mukhang tuloy-tuloy ang pasok ng blessings sa Asia’s Phenomenal Superstar kaya super dedma na siya sa mga nega at Marites!

Ang yaman talaga ni Kathryn dahil bongga ang mga business niya, ‘noh?!

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)