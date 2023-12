Alexa kinilig sa kagat-labi ni KD

Finally ay napanood na ng Sweethearts, tawag sa fans ng KDLex, sa big screen ang mga idolo nila na sina KD Estrada at Alexa Ilacad.

Naganap kasi noong December 10 sa Greenhills Promenade Cinema ang special screening ng three micro films under the ‘Hong Kong In The Lens By Asian Directors’ project, ‘Hong Kong Within Me’, ‘Zi Mui’, and ‘Toss Coin’ na pinagbibidahan nina KD at Alexa.

Maganda at nakakakilig ang Toss Coin kahit 12 minutes lamang ito. Iba ang chemistry ng dalawa sa big screen at bagay sa KDLex ang mga ganitong klaseng movie na kilig at light lang.

Bentang-benta rin sa mga Sweethearts ang eksena ni KD na napa-kagat labi siya na talaga namang nagpatili sa kanila.

Ayon kay Direk Cathy Garcia-Sampana, adlib lang ni KD ang pagkagat nito ng labi pero effective nga sa viewers.

Obvious din naman daw na kinilig si Alexa sa ginawang ‘yon ni KD, ha!

Base sa napanood namin ay handang-handa na nga sina KD at Alexa na bumida sa isang full-length film.

Samantala, hindi nakapag-date ang dalawa sa Hong Kong dahil ginamit daw nila ang kanilang free time sa pagbili ng pasalubong pero may plano si Alexa na bumalik sa Hong Kong sa December next year para pumunta sa Disneyland kasama ang kanyang pamangkin at balak niyang isama si KD. (Byx Almacen)