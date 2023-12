4 barangay sinalanta ng buhawi

MAY kabuuang 83 kabahayan habang mahigit sa 100 ektarya ng palayan ang nawasak nang salantain ng buhawi ang apat na barangay sa bayan ng Kabacan, North Cotabato noong Sabado.

Ayon kay Kabacan Mayor Evangeline Pascua­ Guzman, kabilang sa mga sinalantang lugar ang mga barangay ng Osias, Katidtuan, Lower Paatan at Malamote.

Inaalam na aniya ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRO) ang lawak ng naging pinsala ng buhawi sa iba pang ari-arian sa kanilang bayan.

Sa ulat, nangyari ang pananalasa ng malakas na hangin sa kasagsagan ng pag-ulan bandang alas-singko nang hapon noong Sabado.

Nagliparan ang mga bubong at maraming puno ang natumba dahil dito.

Sinabi ni Guzman na nakatakda na sanang anihin ang mga palay noong Linggo pero tinamaan sila ng trahedya.

“No one was hurt as a result of the destruction of many houses in the four barangays but the situation of the affected families is so saddening,” saad ng alkalde.

Pinayuhan din ng alkalde ang mga residente na umiwas maligo sa ulan para makaiwas sa panganib ng kidlat.

Samantala, naapektuhan din ng pagsalanta ng buhawi ang supply ng kuryente dahil sa pagkabuwal ng mara­ming mga poste na nagdulot ng malawakang brown out hindi lang sa Kabacan kundi maging sa mga bayan ng Matalam, Mlang, President, Roxas, Antipas, Arakan, Carmen at Banisilan.

Nakatakda namang magbigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. (Ronilo Dagos)