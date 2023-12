Inilarga na ng Ako Bicol party-list sa pamumuno ni Rep. Elizaldy Co ang isang large-scale corn production project para sa animal feed upang mapataas ang kita ng mga magsasaka sa rehiyon.

“Corn can be processed into animal feeds and this presents a big opportunity for our farmers to boost their livelihood sources,” sabi ni Co.

Ayon kay Co target ng kanyang proyekto na dagdagan ang kinikita ng mga magsasaka mula sa tradisyonal na pagtatanim ng palay.

Noong Disyembre 7, pinangunahan ng tanggapan ni Co ang konsultasyon sa mga Irrigators Association at “Rain-Fed Farmers Groups On Large Scale Corn Production For Animal Feed” sa Albay.

Nasa 125 magsasaka mula sa bayan ng Polangui, Guinobatan, Ligao City, Oas, Camalig, Daraga, Tabaco City, at Sto Domin-go, at mga kalapit na probinsya ng Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte ang dumalo sa konsultasyon.

Naroon din sina Department of Agriculture (DA) Regional Rice Coordinator Earl Vincent Vegas, Kim Joneh Antioquia na kumatawan kay Regional Corn Coordinator Engr. Amabel Bombase, at Engr. Dennis De Vera ng Regional Irrigation Manager of the National Irrigation Admin-istration. (Billy Begas)