Zaft Lofton, Bolts kinabog Batang Pier

NAMALAHIBO si Zach Lofton sa first quarter, sa second ay inilabas ang kalibre at bumuga ng tournament-high 54 points para ihatid ang Meralco sa 125-99 win kontra NorthPort Linggo ng hapon sa PhilSports Arena.

Tuloy sa tatlo ang winning run ng Bolts tungo sa 5-1 overall record sa PBA Commissioner’s Cup elims. Natagpas ang three-game win-streak ng Batang Pier at napigil sa 5-3.

Sa kanyang PBA debut, nagpakilala si Lofton sa tono ng 17 of 29 shooting, 9 for 19 sa 3s, 7 rebounds, 4 assists at 1 steal sa kulang 37 minutes.

“We just let him (Lofton) do the work in the second half,” ani coach Luigi Trillo. “He’s getting his shots because his teammates are setting good screens for him. We are confident in his capabilities.”

Pinakamarami na ang puntos ni Lofton, import ng Bolts sa EASL, sa unang laro ng isang reinforcement sa liga matapos ang 55 ni Troy Williams para sa Blackwater sa 119-106 loss sa Terrafirma sa Governors Cup noong Feb. 9.

Naka-mask pa rin si Allein Maliksi para protektahan ang nabaling ilong, sa unang laro pagbalik mula injury ay bumakas ng 18 points sa Meralco. May tig-11 sina Chris Newsome at Raymond Almazan na nagbaba ng 11 boards.

Mula sa manipis na 49-48 bentahe sa break, humarabas si Lofton ng 20 points sa third period tungo sa 92-64 lead na pinabuka pa sa 112-74.

Nalimitahan ang hawak ni Venky Jois sa bola, nagkasya lang sa 9 shots tung sa personal-low 9 points, 9 rebounds, 5 assists para sa NorthPort.

“I thought we did a good job on Jois, with his touches,” dagdag ni Trillo. “We know that in their wins he scores about 37 points a game.”

Sa pangatlong laro sa loob ng limang araw ay tumukod na ang Batang Pier, hindi naisalba kahit ng 31 points ni Fran Yu at 25 ni Arvin Tolentino. Mula sa field ay diyeta sa 31/92 shooting ang team kumpara sa 40/75 ng kabila. (Vladi Eduarte)