Wesley So susulong sa P28M woodpushfest

TUTULAK ng piyesa si Grandmaster Wesley So ng Estados Unidos sa 3rd Champions Chess Tour Grand Finals 2023 sa Toronto, Canada sa Disyembre 9-16 (Dec. 10-17 sa ‘Pinas).

Mapapasabak nang todo ang 29-anyos na tubong Cavite woodpusher sa walong araw na kompetisyon dahil sa pagsali rin ni reigning world No. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway.

Itinakda sa $500K (P27.7M o halos P28M) ang papremyo na ang maghahari ay magsusubi ng $100K (P5.5M), tampok dito ang walong tigasing grandmaster sa mundo.

Bukod kay So, ang iba pa ay sina Fabiano Caruana at Hikaru Nakamura na mga pambato rin ng USA, mga taga-France na sina Maxime Vachier-Lagrave at Alereza Firouzja, GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan at GM Denis Lazavik ng Belarus.

Kaka-third place lang ni So sa $350K (P19.4M) Grand Chess Tour circuit-Sinquefield Cup nitong Nov. 19-Dec. 3 sa Missouri sa nilistang 4.5 points, isang puntos ang kulang sa nagkampeon na si Caruana.

Atat ang dating Philippine chess team star na higitan ang terserang tinapos . (Elech Dawa)