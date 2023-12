Vice tumalak sa mga Marites

Palaging topic ng mga Marites si Unkabogable Phenomenal Superstar Vice Ganda, ha!

Pati nga ang mga mahal niya sa buhay ay nadadamay sa mga chikahan ng mga Marites.

Latest na nga riyan ay ang pagdamay ng isang X (dating Twitter) user sa nanay ni Meme Vice.

“Hindi ako faney ni Blythe or kahit sinong artista pero kung ’yan ang punto mo, aba’y isali mo na lahat ng nanay ng mga artista na umasa sa kanila gaya ng nanay nina Vice Ganda, Francine Diaz, Kathryn Bernardo, Bea Alonzo, etc. Lahat po sila breadwinner,” post ng nasabing X user.

Nakita ni Meme Vice ang post na ito at nag-reply ng, “Ahhhhhhhh excuse me! Never umasa sa’kin ang nanay ko. Nagpakabayani s’ya sa ibang bansa para makapagpadala sa amin sa Pinas at makaraos kami. May ipon ang nanay ko. ’Wag mo s’yang isali sa kung anumang diskusyon n’yo!”

Ayon kay Meme Vice nang makausap siya ng media, marami raw na Marites na ayaw nilang tanggapin na tsismosa sila.

“Kahit hindi nila tinatanggap na marites sila, the mere fact na sinusubaybayan nila lahat ng kinikilos mo at pinag-uusapan nila, nakaka-Marites ’yon,” sey niya.

Nang matanong kung anong mensahe niya sa mga Marites, sey ni Vice, “Wala!!!! Bwak bwak bwak bwak bwak!”

Samantala, kahit wala siyang pelikula sa Metro Manila Film Festival (MMFF) ngayong taon ay mayroon pa rin siyang unkabogable na handog ngayong Pasko at ito nga ang pagbabalik ng kanyang travel show na ‘Gandara The Beksplorer’.

Dahil si Meme Vice ang main host kaya kakaiba ito sa mga usual travel show.

Napuno nga ng halakhak ang Dolphy Theater sa naganap na special screening ng first two episodes nito.

Maliban sa tawanan ay may puso rin ang ‘Gandara The Beksplorer (Season2)’ na mapapanood na exclusively sa iWantTFC simula December 15. (Byx Almacen)