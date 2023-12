NAGKAISA ang mga security adviser ng US, South Korea at Japan na magsa­nib-puwersa para salagin at tapatan ng mas malakas na resbak ang banta ng North Korea na maglalabas ito ng mas maraming spy satellite laban sa mga ito.

Nagpulong ang mga security adviser ng tatlong higanteng bansa sa Seoul, South Korea noong Sabado para pag-usapan ang iba’t ibang isyu sa daigdig.

Ayon kay White House National Security Adviser Jake Sullivan, kabilang sa mga pangunahing agenda nila ay ang banta ng Pyongyang sa cyberspace at cryptocurrency abuse.

Tinalakay din sa pulong ang usapin sa Ukraine at Middle East.

Dagdag ni Sullivan, muli rin nilang pinag-usapan ang napagkasunduan nila noon sa Camp David Trilateral Summit kung saan mas pinagtibay nila ang alyansa sa seguridad at ekonomiya.

Idinaos ang summit noong Agosto at pinangunahan ito ni US President Joe Biden kasama sina South Korean President Yoon Suk-yeol at Japanese Prime Minister Fumio Kishida.