Trak vs motorsiklo: 2 tegi, 6 pa malubha

PATAY ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki habang anim na iba pa ang sugatan nang sumalpok ang isang bongo truck sa sinusundan nitong motorsiklo sa Banga, South Cotabato noong Sabado nang gabi.

Base sa report ng Banga police, tinatahak ng mga sakay ng motorsiklo ang Banga – Isulan national road sa Barangay Liwanay nang salpukin sila sa likod ng bongo truck bandang alas-10:00 nang gabi.

Sa lakas ng impact ay tumilapon ang mga sakay ng motor at maging ang mga sakay ng truck ay nahulog sa bakanteng lote sa gilid ng kalsada.

Isinugod ang ang dalawang sakay ng motorsiklo sa South Cotabato Provincial Hospital pero kapwa sila idineklarang dead on arrival.

Inaalam pa ang pangalan ng dalawang biktima.

Lumitaw sa imbestigasyon na nasa impluwensiya ng alak ang driver ng truck at ang kanyang mga kasama nang mangyari ang insidente.

Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property at pag­labag sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Law ang driver ng truck. (Ronilo Dagos)