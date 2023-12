Bukod sa suplay ng tubig, posible ring maapektuhan ng El Niño phenomenon ang suplay ng kuryente sa Luzon sa mga darating na buwan.

Ngayon pa lamang ay dapat umanong silipin na ng House Committee on Energy ang posibleng epekto ng El Niño sa suplay ng kuryente para mahanapan na ito ng solusyon, ayon kay Quezon City Rep. Marvin Rillo.

“Grid-connected, dam-type impounding hydro, pumped hydro, and run-of-river power plants currently supply around 13.9% of Luzon’s dependable generating capacity,” sabi ni Rillo.

Ayon sa solon ang mga hydroelectric power plant ang pinanggagalingan ng kabuuang 2,416 megawatts (MW) ng kuryente na pumapasok sa Luzon grid.

Noong nakaraang buwan, sinabi ng Manila Electric Co. at Aboitiz Power Corp. na kahit na walang banta ng El Niño ay magi-ging mahigpit ang suplay ng kuryente sa 2024 dahil sa pagtaas ng demand samantalang hindi nadaragdagan ang suplay ng kuryente.

Batay sa datos ng Department of Energy (DOE) ang mga hydroelectric power plant na nagsusuplay ng kuryente sa Luzon grid ay ang Kalayaan PSPP sa Laguna (720 MW); San Roque sa San Manuel, Pangasinan (404 MW); Magat sa Ramon, Isabela (345.6 MW); Angat Main sa Norzagaray, Bulacan (200 MW); Casecnan (NIA) sa Pantabangan, Nueva Ecija (150 MW); Binga sa Ito-gon, Benguet (138 MW); Pantabangan sa Nueva Ecija (120 MW); Ambuklao sa Bokud, Benguet (105 MW); Bakun AC sa Alilem, Ilocos Sur (59.4 MW); Caliraya sa Lumban, Laguna (35 MW); Botocan sa Majayjay, Laguna (22 MW); Angat Aux sa Norzagaray, Bulacan (18 MW); Sabangan sa Sabangan, Mt. Province (15 MW); at Masiway sa Pantabangan, Nueva Ecija (12 MW). (Billy Begas)