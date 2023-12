Shohei Ohtani P39B bagong kontrata

MANANATILI si Shohei Ohtani sa Los Angeles, pero hindi na sa Angels.

Tumawid siya sa Dodgers at tumanggap ng nakakalulang kontrata.

Pumirma ang Japanese two-way player ng record $700M (P38.7B), 10-year contract sa city rival ng Angels.

Naging free agent ang pitcher at designated hitter noong Nov. 2.

Two-time American League MVP si Ohtani sa Angels na pinaglaruan niya mula 2018. Sa mound, naglista siya ng 38-19 win-loss record, may 606 strikeouts. Sa plate, nagpalipad siya ng 171 home runs (MLB-leading 44 nitong nagdaang season).

“I would like to express my sincere gratitude to everyone involved with the Angels organization and the fans who have supported me over the past six years,” bahagi ng English-language post ni Ohtani, 29, sa Instagram. “And to all Dodgers fans, I pledge to always do what’s best for the team.”

Ang dating record sa Major League Baseball ng pinakamalaking kontrata ay ang $426.5M, 12-year deal ni Angels outfielder Mike Trout na nagsimula noong 2019. Mas mataas na ‘di hamak ang $70M average salary niya kumpara sa previous high na $43,333,333 nina pitchers Max Scherzer at Justin Verlander sa New York Mets.

Sa kasaysayan ng sports, mas mataas din ito kaysa sa kontrata nina soccer stars Lionel Messi at Kylian Mbappe.

Pero mas malamang, designated hitter lang muna si Ohtan sa Dodgers sa 2024. Noong August ay nagkaroon ng isyu sa kanang siko – ang kanyang throwing arm. Na-diagnose na may torn UCL (ulnar collateral ligament) at inoperahan noong September. (Vladi Eduarte)