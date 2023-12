Sa Abante Teletabloid na tayo!

Bilang nasa dugo ko talaga, hanggang ngayon ay parang hindi pa rin ako makapaniwala na ako ay nakabalik na sa dating career kung saan ako nagmula, ang pagiging radio reporter, commentator at anchor.

Nitong nakaraang linggo kasi ay nag-umpisa na ang internet broadcast ng Abante Teletabloid kung saan ako ay napapabilang na rin bilang kolumnista ng online at print versions ng Abante at Abante Tonite (salamat nang marami sa pagtitiwalang ibinigay nina PRAGE President Rey Marfil at General Manager Gil Cabacungan na parehong walang kapaguran sa pagtuklas ng mga bagong approach sa modernong panahon ng media).

At ito na nga, nabigyan ako ng oras na magprograma Lunes hanggang Biyernes mula alas 11:00am hanggang alas 12:00nn kasama si Alvin Barcelona na dati ko na ring kasama sa mga unang himpilan na aking pinaglingkuran.

Excited ako sa plataporma ng aming programa ni Pareng Alvin na pinamagatang Parekoy dahil ang mga usapin na sinasakop nito ay patungkol sa ating mga sikmura, bulsa at kalusugan at may mga pagkakataon ding nagagawi sa ating mga lifestyle.

Isang linggo pa lamang kaming umeere pero ramdam ko na ang positibong pagtanggap ng mga netizen dahil na rin sa feedback na nakakarating sa amin na nagsasabing nasa tamang direksiyon ang programa dahil pasok ito sa mga pang-araw araw na pinagdadaanan ng karamihan sa atin.

Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko ng Abante Teletabloid, hindi rin basta-basta ang inisyal na hilera ng aming mga anchors dahil nariyan sina Benjie Alejandro na naging news director ng RMN, si Ely Saludar ay kasama rin namin at ang pamoso sa pagbibigay sa ating ng mga kakaibang balita na si Marc Logan na nakilala sa sa isinarang ABS-CBN.

Pagdating naman sa industriya ng entertainment, hindi rin magpapahuli ang Abante Teletabloid dahil hanggang ngayon ay kasama pa rin naman namin ang mga dati pang nagpapainit sa mga showbiz pages ng mga tabloids noong hindi pa naitotono ang mga online edition at social media.

Sa pagpasok ng PRAGE sa industriya online radio broadcasting, siguradong makikipagkiskisan kami sa larangan ng pagbabalita at impormasyon dahil matagal na naming nakuha ang lasang hinahanap ng nakakaraming Pinoy.

Hindi naman siguro sisikat ang Abante at Abante Tonite, kung hindi namin nahuli ang panlasa ng karamihan sa ating mga kababayan.

Oo, mahaba pa ang aming lalakbayin pero sa ilalim ng liderato nina boss Rey at boss Gil at buong tropa ng Abante Teletabloid, maasahan ninyo na sasabayan namin ang iba hanggang sa kami ay makaAbante.

Abangan ang paglabas pa ng mga aming mga sorpresa.