Roi Sumang, Capitals nanambak

NAGLIYAB si Shej Roi Sumang sa third quarter upang bitbitin ang Nueva Ecia sa pagtimbog kontra 1Munti, 92–73, sa 3rd Pilipinas Super League 2023-24 President’s Cup eliminations Sabado ng gabi sa Central Recreation & Fitness Center.

Ibinuhos niya ang 10 puntos doon dagdag ang 3 rebounds at 5 assists sa pag-alagwa ng Capitals sa dikit na laban tungo sa pagpapanatili sa malinis na kartada sa limang sunod na ratsada at salo sa liderato ng torneo.

“Sinasabi lang lagi ni coach Jerson (Cabiltes) sa amin na hati-hati talaga ang playing minutes, kaya ‘pag nabigyan ng opportunity, dapat focus sa game,” lahad ni dating University of the East Red Warrior Sumang.

Pasabog ang Novo Ecijanos ng 30 puntos sa ikatlong yugto upang humiwalay sa 1Munti na nilimathan dito sa 14 puntos upang makisalo sa pagkapit sa liderato katabi ang Quezon Titans. Laglag ang Munti sa 3-1.

“We were tight in the first half kasi nga we are trying to find the perfect chemistry sa mga player namin. And then at halftime, sinabi ko sa kanila iyung preparation namin para sa game and they responded,” sey ni Cabiltes.

Sina Robles at Kalen Axel Doromal ang nanguna sa Capitals na may tig-11 markers, habang si Michael Mabulac na aktibo sa depensa may 9 rebs. at 7 pts. sa paglayo ng kanilang kampo sa 85-60.

Wa epek ang 15 pts. at 10 rebs. ni John Cantimbuhan Jr. at tig-15 puntos din sina Vincent Sebastian Alves at Reneford Ruaya sa Munti.

Hawak ang 46-42 abante sa halftime, umusok ang Capitals sa pagbuhos ng 9-0 bomba tungo sa kanilang 30-14 scoring run sa likod nina Michael Juico at Nat Cosejo para magtatag na 76-56 lead.

Napanatili ng Nueva Ecija ang kanilang pagbomba sa huling quarter sa tulong nina Billy Ray Robles, King Gurtiza, at JP Maguliano nang umabot sa pinakamataas na 25 puntos ang kalamangan sa 85-60. (Lito Oredo)