Robi Nayve, Blazers tumersera

KINAHON ng College of Saint Benilde ang third place trophy makalipas akbayan ni Robi Nayve sa 93-83 pagsubsob kontra Lyceum of the Philippines University sa 99th NCAA Men’s Basketball Tournament Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena, Pasay.

Tumikada si Nayve ng 18 points habang bumakas Josh Cajucom ng 15 markers para balikatin ang Taft-based squad.

Umiskor pa si Miguel Corteza ng 14 para sa Taft-based hoopsters para sa unang tansong medalya na pinagkaloob ng liga nga ngayon pa lang ipinatupad.

“We’ll take it, we would have been fourth under normal circumstances,” saad ni CSB coach Charles Tiu.

Tuluyan na ring namaalam ang senior cagers na sina Nayve, Corteza, Will Gozum at Miguel Oczon sa Benilde.

“We have a lot of recruits, seven guys out officially, six seniors and Oczon,” hirit ni Tiu. “At least nine guys are coming in that can compete for a spot in the team. I guess it’s a better problem to have than no player.”

Pinamuan naman ni Mclaude Guadana ang Pirates sa 16 markers habang may 15 si Alvin Penafiel. (Elech Dawa)