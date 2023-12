Richard mas focus sa mga anak

Para sa mga kalahi nina Marites, Marisol na pilit kaming kinukulit sa hiwalayang Richad Gutierrez, Sarah Labahti, sa totoo lang, wala nga kaming napag-uusapan tungkol sa bagay na ‘yon.

Kahit ‘yung mga pilit na pagda-down, pang-iintriga ng ibang mga wala namang alam sa isyu sa kanila ni Sarah ay hindi na lang pinapansin ni Richard.

Actually, mas focus ngayon si Richard sa kanyang mga anak.

Kapag kausap nga namin si Richard, ang masasayang bonding sa mga anak ang palagi niyang ikinukuwento.

Ine-enjoy ng aktor ang bonding moments na kasama niya sina Zion, Kai.

Kaaliw nga ang mga anak ni Richard dahil habang kausap namin sa cellphone kahapon ang aktor ay nakikipagkulitan sila sa kanilang ‘Dada’ (tatay).

Obvious na sobrang saya rin nina Zion, Kai kapag kasama nila si Richard.

Actually, bilib nga kami kay Richard dahil kahit ano pang epal ang gawin ng ibang mga wala namang alam talaga sa mga nangyayari sa buhay nila ng kanyang pamilya ay hindi siya nagre-react.

Na pinalalampas na lang niya ang mga pang-iintriga, na feeling din namin ay hindi na lang siya umaalma para na rin sa kapakanan ng mga anak nila ni Sarah.

Sabi nga ng isang malapit kay Richard, “At least ine-enjoy niya ‘yung time niya with his kids. ‘Yun naman ang importante!”

Kami man ay agree na kesa patulan ang mga intrigero’t intrigera ay i-enjoy na lang ni Richard ang oras niya with Zion, Kai.

‘Yun na!